SERIE A// Bologna-Salernitana 1-1: i rossoblù sprecano e Dia ringrazia

Partita caratterizzata da errori in impostazione sia da una parte che dall’altra e un campo scivoloso: la Salernitana insiste con Bonazzoli e Dia, dominando il primo tempo e passando i primi 30′ nella metà campo del Bologna che, però, va vicinissimo al gol con Sansone per due volte, una volta approfittando di un errore in impostazione di Dia. A inizio secondo tempo il Bologna cambia passo e trova il vantaggio con Arnautovic su rigore per l’intervento di Gyomber su Sansone in area. La Salernitana accusa il colpo, ma i felsinei non riescono a portare il vantaggio a +2 con le occasioni di Arnautovic e Orsolini. Alla fine i campani puniscono i rossoblù con Dia, al secondo gol consecutivo, sfruttando la respinta imprecisa di Skorupski sul tiro di Candreva.

Bologna, 3-5-2: Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumì; Kasius (46′ De Silvestri), Dominguez (80′ Aebischer), Schouten, Vignato (46′ Soraino), Cambiaso (46′ Lykogiannis); Sansone (74′ Orsolini), Arnautovic.

A disposizione

Zirkzee, Ferguson, Moro, De Silvestri, Lykogiannis, Aebischer, Soriano, Orsolini, Bagnolini, Bardi, Barrow, Bonifazi, Sosa.

Allenatore: Mihajlovic

Salernitana, 3-5-2: Sepe; Bronn (76′ Valencia), Fazio, Gyomber; Mazzocchi, Maggiore, Coulibaly, Vilhena, Bradaric (54′ Candreva); Bonazzoli (63′ Botheim), Dia.

A disposizione

Motoc, Fiorillo, Sambia, Micai, Pirola, Capezzi, Iervolino, Botheim, Candreva, Kastanos, Kristofferson, Valencia.

Allenatore: Nicola

Arbitro: Ghersini

Note: Recupero: 4′ (st). Ammoniti: Gyomber (S); Medel, De Silvestri (B); Vilhena (S).