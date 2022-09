Serie A 4°giornata, Atalanta – Torino :Koopmeiners stende i granata!

Serie A 4°giornata, Atalanta – Torino :

Prima occasione del match è per il Toro con un tiro all ‘angolino di Linetty ma Musso neutralizza. Rispondono i bergamasci con Koopmeiners che mira sotto la traversa ed il numero uno granata deve fare gli straordinari per negare il gol. Poco dopo è Zapata che impegna Milinkovic Savic con un tiro basso all’ angolino. Nel recupero del primo tempo la dea passa in vantaggio con un rigore trasformato da Koopmeiners che fredda il portiere con un tiro centrale. Ad inizio ripresa lo stesso centrocampista firma il raddoppio con un tiro dalla distanza indirizzato all’angolino basso. De roon potrebbe chiudere il match ma il suo tiro si schianta sulla trasversa. Il Torino potrebbe accorciare con Pellegri che calcia da distanza ravvicinata ma anche lui prende la traversa. Ma per gli ospiti é Vlasic che firma la rete per i granata. Ma passano pochi minuti e gli uomini di Gasperini sfruttano a favore un altro calcio di rigore. Dal dischetto si presenta nuovamente Koopmeiners che supera così per la terza volta l’estremo difensore del toro. I bergamasci gestiscono il vantaggio e volano in vetta alla classifica insieme alla Roma.

Tabellino

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi (dal 35’ s.t. Ruggeri), Demiral, Okoli; Soppy, de Roon, Koopmeiners, Zappacosta (dal 1’ s.t. Zortea); Ederson (dal 13’ s.t. Lookman), Pasalic (dal 35’ s.t. Malinovskyi); Zapata (dal 37’ p.t. Hojlund). All. Gasperini.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Linetty, Lukic, Aina (dal 1’ s.t. Vojvoda); Vlasic, Seck (dal 30’ s.t. Radonjic); Sanabria (dal 22’ s.t. Pellegri). All. Juric.

Marcatori: 48’ p.t. (su rig.) e 3’ s.t. e 39’ s.t (su rig.). Koopmeiners, 32’ s.t. Vlasic

Ammoniti: Aina (T), Zappacosta (A), Buongiorno (T), Vlasic (T)

Espulsi: –

Arbitro: Marco Di Bello (della sezione di Brindisi)