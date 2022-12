Semplici: “Turnover? Di certo confermare gli stessi uomini crea degli equilibri ottimi e rafforza la squadra”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, con Alessandro Montano e Giovanni Annunziata, è intervenuto Leonardo Semplici, allenatore:

“Le critiche a Spalletti per il turnover? Purtroppo fa parte del gioco qui in Italia. Il mestiere dell’allenatore è un mestiere che tutti sono convinti di saper fare. Se il mister ha fatto quelle scelte, le avrà ponderate fino in fondo. Poi ci sta nel calcio raccogliere un risultato o meno, è il gioco del calcio ad essere così. Di certo confermare gli stessi uomini crea degli equilibri ottimi e rafforza la squadra, ma sono discorsi a sé stanti. Napoli-Lecce è stata una gara strana, gli azzurri meritavano di vincere e sono stati sfortunati negli episodi. Quando cambi sei giocatori puoi perdere delle certezze, ma si gioca ogni tre giorni. Sono ritmi folli, gli allenatori sono quasi costretti a dover cambiare spesso. Meret e le critiche? Alex ha risposto sul campo, soprattutto a chi non mostrava fiducia in lui. Ha risposto da uomo, ora ha tutte le qualità per affermarsi in una piazza come Napoli. Proseguirà su questi livelli, ne sono certo. Dimostrerà di valere la scelta fatta da De Laurentiis tanti anni fa. La lotta Scudetto? Sulla carta è l’Inter la squadra più forte, poi c’è il Milan che può certamente confermarsi. Poi Napoli, Roma e Juventus sono lì anche grazie al lavoro che hanno fatto sul mercato. La continuità dei risultati farà la differenza. Il Napoli che incappa contro le piccole? Le partite che sembrano le più scontate possono nascondere le peggiori insidie. In Serie A non esistono gare semplici, il Napoli deve migliorare dal punto di vista della mentalità, ma sono certo che Spalletti ci stia già lavorando”.