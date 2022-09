Schira: “Ronaldo non verrà in Italia, Navas nemmeno, rientra nel progetto del PSG”

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Navas o Ronaldo approderanno al Napoli? “Cristiano non arriverà in Italia, non ci sono possibilità. È un’operazione illogica, oltre che impossibile per i costi economici, eccessivi per la società azzurra. CR7 resterà allo United poiché non ha alternative, mi auguro che riuscirà a trovare una soluzione. Per quanto riguarda Navas, le percentuali si sono assottigliate. Il Napoli ha avuto segnali preoccupanti qualche giorno fa, alla fine, a detta di Galtier, Keylor rientra nel progetto del Psg. Non c’è stato un accordo sulla buonuscita con il club, la situazione si è bloccata e di conseguenza anche la trattativa. ‘Questo matrimonio non s’ha da fare’. Sarebbe stato difficile inserire dei bonus alla firma, anche perché sarebbero stati piuttosto elevati, si tratta di cifre molto alte. Se ci fosse stato il ds Leonardo al Psg, il costaricano avrebbe già firmato per il Napoli”.