PRIMAVERA 1 – Ottima notizia per il Napoli che è ad un passo dal talento del Milan

Nell’estate 2018 Leonardo Rossi, classe 2004, ruolo attaccante, ha lasciato le giovanili della Roma per sposare il progetto del Milan. In rossonero, nel corso degli anni, ha poi giocato nelle varie squadre Under 15, 16, 17, 18 e Primavera nella passata stagione. Ora parteciperà alla competizione internazionale della Youth League, però non con il Milan. Infatti, secondo quanto raccolto dalla nostra Redazione in esclusiva, Leonardo Rossi giocherà nel Napoli Primavera di mister Frustalupi. Manca l’ufficialità, ma il classe 2004 può ritenersi un nuovo rinforzo per l’attacco azzurro. Grande colpo in entrata per la cantera azzurra partita non benissimo in campionato (2 sconfitte e 1 vittoria per 2 1 sul Cesena fanalino di coda). Per Rossi l’occasione di trascinare la squadra partenopea alla salvezza, ma soprattutto una vetrina importante da sfruttare per la prossima Youth League contro avversari del calibro di Ajax, Liverpool e Rangers.

Fonte: Piero Vetrone tuttocalciogiovanile.it