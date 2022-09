Per il Mattino una nota lieta è la difesa che comincia a quadrare

Il Mattino vota

MERET 7

Alex si getta sul palo a sinistra e neutralizza il rigore che era pure piuttosto angolato, ma sul bolide praticamente da fermo di Colombo non può fare nulla anche perché non era parabile neppure da Spiderman. Poi è una ripresa assai candida, quasi sonnolenta, con collaborazione nel gioco di piedi.

DI LORENZO 6

Banda gli sfugge via in maniera plateale e talmente semplice da lasciare stupiti nel primo tempo. E lo fa per più di una volta. Raro che venga saltato così tanto spesso. Meglio nella ripresa, quando le forze di Banda sbiadiscono, l’occasione d’oro è all’80’. Fa il suo anche se non in maniera plateale.

OSTIGARD 6

Non aiuta nella velocità della costruzione del gioco dal basso, certo, e qualche volta si perde dentro la partita ma questo solo per alcuni momenti del primo tempo. Poi cresce e non poco nella ripresa quando svetta sempre e le amnesia solo solo un ricordo. Si ambiente prima di tutti gli altri.

KIM 6

Quasi si impigrisce nell’andare incontro al sinistro di Colombo, forse perché pure lui in Corea mai avrebbe pensato a un tiro di quel genere. Poi però quando è abile a mettere angoli in scivolata sempre sull’attaccante leccese. Duro e grezzo, ma terribilmente efficace anche nella ripresa.

OLIVERA 5,5

Sfida spesso di Francesco lasciandosi andare in qualche sprint sulla fascia. Gli ringhiano e ci casca come un pollo. Sempre a metà strada tra coraggio e cautela, senza scegliere uno né l’altra. Con il passare dei minuti la stanchezza prende il sopravvento e perde molta lucidità. Fonte: Il Mattino