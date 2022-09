Neves, ex Lecce: “Spalletti ha preso una decisione adeguata ieri”

Jeda Neves, ex attaccante del Lecce, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sue frequenze di 1 Station Radio. È il caso di fare turnover in questa prima fase della stagione? “Bisogna essere prudenti, soprattutto per squadre come il Napoli, le quali devono disputare anche gare di coppe. È chiaro che sarebbe meglio guadagnare terreno schierando formazioni di titolari, ma non è un grosso vantaggio dal punto di vista degli infortuni per via dei carichi di valori. È necessario comunque guadagnare punti, non si dovrebbe applicare un massiccio turnover”.

Come si fa a velocizzare l’ambientamento dei nuovi arrivi? Quanto tempo occorre? “Il Napoli dovrà lottare su diversi fronti, sarà necessario far ambientare i nuovi arrivati il prima possibile per diversi motivi. Spalletti, infatti, ha preso una decisione adeguata ieri, ha voluto anticipare l’ambientamento dei calciatori. Ieri il Napoli si è trovato in difficoltà soprattutto per l’atteggiamento del Lecce, ma è rilevante contare su tutti, soprattutto in questa fase della stagione”.

Giudizio sulle squadre di vertice della Serie A? “Per organico delle rose, vedo bene Juve e Roma, le quali daranno molto fastidio alle rivali. Ma anche il Napoli e la Lazio sono squadre costruite molto bene. Sarà comunque un campionato strano. Credo che le grandi squadre italiane siano sullo stesso livello, anche se l’Inter resta il club più equipaggiato e completo per vincere. Tuttavia, è difficile attualmente dare dei giudizi”.

Parere su Kvaratskhelia? “È un calciatore che dovrà abituarsi alla pressione e alle esigenze della piazza azzurra. È molto giovane, ma può diventare uno degli uomini più rilevanti del Napoli. Sarà fondamentale avere molto personalità, personalmente l’ho notato per la sua fantasia e per la volontà di calarsi in una realtà come quella partenopea”.

Ed Osimhen? “Victor è devastante, forse sarebbe meglio accompagnarlo con una mezza punta. Ha un senso della posizione importante, attacca la profondità ed ha un ottimo controllo della palla. Forse renderebbe di più con un attaccante al suo fianco o con una sottopunta. Il 4-3-3 potrebbe essere il modulo adeguato per le sue caratteristiche”.