Navas chiarisce: “E’ tempo di comunicarvi che ho deciso di lavorare sodo per il Psg”

La trattiva che avrebbe dovuto portare Keylor Navas al Napoli è un capitolo chiuso ormai, come chiarisce lo stesso portiere sul suo profilo Instagram: “Dopo un’etate di tanta incertezza, è arrivato il momento di ringraziare i club e i tifosi che si sono interessati a me, valorizzando il mio lavoro e la mia carriera. E’ un orgoglio sentirsi tanto amati. E’ anche il momento di comunicare che continuerò a lavorare duro a Parigi senza perdere la speranza, aiutando la squadra in tutti i modi possibili senza arrendermi e come al solito dando il massimo ogni giorno. Grazie per i vostri auguri, continuiamo nella lotta”.