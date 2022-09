Monti (Gazzetta): “Tifoseria vicina al Napoli nonostante il pareggio”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, con Alessandro Montano e Giovanni Annunziata, è intervenuto Gianluca Monti, giornalista:

“Ieri la tifoseria azzurra ha dato un ottimo segnale di vicinanza alla squadra, dopo una prestazione non brillante contro il Lecce. Il pubblico di Napoli ha applaudito la squadra al triplice fischio e questa è una dimostrazione importante, di fiducia nei confronti della squadra. Ndombele? Per prendere condizione serve giocare, ci poteva stare provarlo da titolare in una gara non proibitiva contro il Lecce. Ha sorpreso la scelta, ma deluso la prestazione. La sostituzione di Raspadori? In spazi ristretti ha fatto molta fatica, la squadra non è riuscito a trovarlo tra le linee. Lui però deve metterci qualcosina in più e andarsi a prendere il pallone anche in zone di campo meno gradite. Maluccio la sua prestazione, ma il valore assoluto di Raspadori non è certo in discussione. Contro la Lazio mi aspetto un contro-turnover ora, e quindi i ritorni di Rrhamani e Mario Rui. Osimhen-Simeone? L’argentino è arrivato in una condizione non brillante, questo non aiuta le alternative di Spalletti. Ad oggi non ha la possibilità di essere titolare in questo Napoli, che vuole giocare a ritmi alti. Quando vieni messo quasi fuori rosa, come successogli al Verona, ci sta che non sei ancora al top”.