FOTO – Ostigard: “Orgoglio per aver giocato la mia prima partita col Napoli!”

Leo Ostigard, che ha esordito con la maglia azzurra dal primo minuto contro il Lecce, è stato uno dei migliori in campo, in una partita che non è stata ai massimi livelli e che ha dato al Napoli solo un pareggio. Il neo difensore azzurro ha postato sul so profilo Twitter tutto l’orgoglio per aver indossato la maglia azzurra. “Momento di orgoglio per giocare la mia prima partita per il Napoli!”

Proud moment to play my first game for Napoli!💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/adPCMbOGxX — Leo Skiri Østigård (@leoskirio) September 1, 2022