CALCIO FEMMINILE – Da ieri in vendita i biglietti per Italia-Romania

Il campionato di serie A femminile si ferma, per via degli impegni dell’Italia del c.t. Milena Bertolini. Le azzurre dovranno battere domani la Moldova in trasferta e martedì la Romania per avere la certezza della qualificazione ai mondiali tra un anno in Australia-Nuova Zelanda. Per quanto concerne le seconda sfida, da ieri sono in vendita per la gara che si disputerà al “P. Mazza” di Ferrara.

Prezzi dei biglietti

Tribuna Sud: € 10

(Under 12: € 1)

Gradinata Nord: € 5

(Under 12: € 1)

La Redazione