Attraverso i social le belle parole di Fabian Ruiz: “Accolto come uno di voi”

Sui social, per arrivare a tutti, Fabian aveva salutato i suoi vecchi tifosi nel pomeriggio dopo essere diventato un calciatore del Psg: «Mi avete insegnato che qui il calcio è molto più che uno sport, che si vive in maniera speciale. Mi avete accolto come uno di voi e mi avete aiutato a crescere molto. Ho sempre provato a ricambiare la fiducia che mi avete dato rispondendo sul campo, combattendo su ogni pallone e dando tutto. Voglio anche ringraziare tutti i miei compagni, gli allenatori, lo staff tecnico, tutti. Mi riempie d’orgoglio aver fatto parte di un club con tanta storia come il Napoli». Fonte: CdS