Varriale: “L’ampio turnover deciso da Spalletti non funziona”

Enrico Varriale, giornalista Rai, ha commentato attraverso il suo profilo Twitter, il pareggio del Napoli col Lecce stasera al Maradona. “Secondo pari consecutivo per il Napoli contro il Lecce. L’ampio turnover deciso da Spalletti non funziona nel 1° tempo e i cambi nella ripresa non sbloccano la gara che segna la frenata in classifica. Soffre pure la Juventus con lo Spezia, ma trova 2 gol e 3 punti importanti“.