Turnover Spalletti contro il Lecce, pronti due cambi in difesa e in avanti!

Un cambio in vista anche in difesa per Spalletti, con Olivera terzino sinistro al posto di Mario Rui: sarebbe così l’esordio dal primo minuto per il laterale acquistato dal Getafe, oltre a quello di Raspadori. Difesa azzurra che ha fatto molto bene contro Monza e Fiorentina con Meret rimasto imbattuto per due partite consecutive. Napoli che nelle ultime due gare ha dato un grande segnale di compattezza in fase difensiva con il contributo importante di centrocampisti ed attaccanti. Ha funzionato bene la coppia composta da Rrahmani e da Kim, anche se Ostigard e Juan Jesus rappresentano due alternative di livello. Quindi, c’è anche l’ipotesi che possa giocare dall’inizio il centrale norvegese o quello brasiliano e che quindi la coppia iniziale sarebbe Ostigard-Kim, oppure Rrahmani-Juan Jesus.