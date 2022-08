Spalletti pronto al turnover contro il Lecce, diversi cambi per il mister!

Qualche cambio stavolta Spalletti lo farà, sarà turnover contro il Lecce, questo è certo tenendo presente le sei partite che attendono il Napoli fino alla sosta: un tour de force a cominciare dalla prossime due sfide contro Lazio e Liverpool. Tre o quattro, le novità rispetto alla formazione schierata al Franchi contro la Fiorentina. Il tecnico sta valutando i recuperi rispetto alla gara di domenica sera e continuerà a farlo stamattina a Castel Volturno nell’ultima sgambatura in vista del match di stasera al Maradona: niente ritiro ieri per gli azzurri che si ritroveranno direttamente questa mattina al centro sportivo in vista poi dell’impegno contro il Lecce. Previsti stasera 40mila spettatori, un altro gran bel colpo d’occhio in attesa poi della prossima attesissima sfida di Champions League contro i reds di Klopp in programma mercoledì prossimo a Fuorigrotta.