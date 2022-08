Il debutto del Napoli di Raspadori in campionato dal primo minuto dovrebbe andare in scena oggi con il Lecce: Spalletti pensa seriamente alla Formula-Jack. Quella stessa provata dall’inizio soltanto in amichevole con la Juve Stabia e poi varata nel secondo tempo della sfida di domenica con la Fiorentina: 4-2-3-1, con l’attaccante della Nazionale alle spalle di Osimhen. Al centro del tris di trequartisti. Il signor Luciano è orientato a cambiare, insomma, e l’occasione in agenda oggi al Maradona sembra la migliore possibile in vista di una maratona pazzesca che contempla, nell’ordine, la trasferta con la Lazio (sabato); l’esordio in Champions con il Liverpool (mercoledì); l’incrocio con lo Spezia ancora in casa (10 settembre); il viaggio a Glasgow per il bis di coppa con i Rangers (13 settembre); la passerella di San Siro con il Milan (18 settembre). In un solo concetto: bisogna accelerare certi inserimenti eccellenti e anche cambiare. Avvicendare un po’ gli uomini per prevenire la fatica e problemi da sovraccarico: ecco perché il cambio in attacco non dovrebbe essere l’unico.

Fonte: CdS