SERIE A – Sampdoria-Lazio: Gabbiadini la riacciuffa nel finale

SERIE A – Sampdoria-Lazio, partita delle 18.30, giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova

PRIMO TEMPO

Vieira al 4′ prova a crossare in area ma i difensori avversari intercettano la sfera senza problemi. All’8′ gran palla di Felipe Anderson appostato sul limite dell’area, prova la conclusione. Ma Audero per poco non si fa sorprendere e con un gran intervento si salva. La Lazio ci prova per un po’ di minuti con Anderson, Savic e Zaccagni ma i difensori riescono a chiudere bene le incursioni degli ospiti. Al 14′ ancora Feliper Anderson ancora dal limite dell’area, ed Audero riesce a salvarsi.

GOAL!!! Al 21′ Savic lancia Ciro Immobile, che si fionda in area fa secco il portiere con un gran tiro nel sette. Al 28′ Quagliarella va a terra dopo un contatto, l’arbitro fa proseguire. Subito dopo arriva la segnalazione dal VAR, che conferma niente rigore per la Samp. Al 40′ Quagliarella aggancia un passaggio e fa partire una gran botta, ma Provedel legge bene ed evita il goal. Dopo 5′ minuti di recupero fischia il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 56′ Immobile ha la palla e cerca di superare l’avversario, che però vede commettere fallo dallo stesso attaccante. Savic al 59′ per poco non colpisce un fotografo, per un tiro di poco a lato sul palo destro. Al 64′ ci prova la Samp, con Rincon che calcia fortissimo dal limite, che però viene fermato da Provedel con un intervento strepitoso. Al 69′ girandola di cambi per entrambe le squadre. Al 75′ Bereszynski cerca la testa di un compagno con un bel cross, ma la difesa è ben piazzata. All’86’ Pedro su punizione manda in mezzo un cross troppo facile per la difesa di casa. GOAL!!! Al 92′ Gabbiadini riceve un passaggio e senza esitare spara una botta imparabile che si infila all’angolino basso di destra. Dopo 6′ minuti di recupero l’arbitro fischia la fine con la gara che termina in pareggio

A Cura di Antonio Pisciotta