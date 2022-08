SERIE A – Juventus-Spezia 2-0, Vlahovic e Milik decidono la gara, il tabellino

Alle 20,45 la Juventus ha affrontato lo Spezia per la quarta giornata di campionato di Serie A. I bianconeri hanno vinto per 2-0, portandosi a otto punti in classifica. Una Juve cinica, concreta e spietata anche se non particolarmente brillante, riesce ad avere la meglio su uno Spezia mai domo. La squadra di Allegri vince 2-0 e sale a quota 8 punti in classifica. I bianconeri aprono la gara con una bella punizione di Vlahovic. Poi la Juve soffre l’iniziativa dello Spezia, Szczesny accusa un infortunio alla caviglia. Si rivedono in campo Kostic e Di Maria, ma Milik chiude la gara con una bella girata. Sky Sport

JUVENTUS-SPEZIA 1-1, IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny (43′ pt Perin); Danilo, Gatti, Bremer (40′ st Alex Sandro), De Sciglio; Miretti (40′ st McKennie), Locatelli, Rabiot; Cuadrado (9′ st Kostic), Vlahovic (40′ st Milik), Kean (9′ st Di Maria). All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Rugani, Zakaria, Fagioli, Soulè

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Hristov, Kiwior, Nikolaou; Holm (40′ st Ellertsson), Kovalenko (14′ st Agudelo), Bourabia (40′ st Sanca), S. Bastoni (27′ st Sala), Reca; Gyasi (14′ st Strelec), Nzola. All. Gotti. A disp. Zoet, Zovko, Beck, Caldara, Sher.

ARBITRO: Colombo di Como.

MARCATORI: 9′ pt Vlahovic (J), 47′ st Milik (J)

NOTE: Ammoniti: Bastoni, Holm (S). Recupero: 3′ pt, 5′ st.