SERIE A – Fiorentina-Udinese: padroni di casa che gestiscono bene il vantaggio

SERIE A – Udinese-Fiorentina, partita delle 18.30, giocata allo Stadio Dacia Arena di Udine

PRIMO TEMPO

Parte forte l’Udinese con Udogie che parte in solitaria ma non riesce a concludere l’azione. Lovric al 5′ cerca un compagno in area con un cross, ma i difensori sono attenti. Terzic al 13′ calcia in mezzo un pallone ma non riesce a raggiungere nessun compagno. GOAL!!! Al 17′ Deulofeu è l’assistman di Beto, che appoggia semplicemente in rete da due passi portando in vantaggio i suoi. Beto al 26′ ha una grande occasione nell’area piccola, ma calcia basso al centro, e Terracciano para con un intervento da vero campione. Lucas Martinez Quarta prova con un colpo di testa all’angolo alto di destra, ma il portiere si oppone con uno stupefacente salvataggio. Saponara al 34′ aggancia un pallone non facile, ma spreca mandando poi la sfera alta sopra la traversa. Masina al 42′ esce per infortunio. E dopo 3 minuti l’arbitro fischia la fine del primo tempo.

SECONDO TEMPO

Kouame scatta verso la porta ma il difensore recupera bene e lo contrasta. Al 53′ ancora Kouame mette in area un pallone calciandolo basso ma intercettato dai difensori. Al 60′ Kouame ha provato a superare un avversario ma il difensore si rifugia in angolo. Al 64′ minuto il possesso palla è tutto per la viola per 64% a 36%, ma l’Udinese aspetta e riparte.Al 68′ girandola di cambi da ambo le squadre. Al 78′ Benassi prova un traversone senza trovare nessuno in area di rigore.All’81’ Deulofeu si libera e da media distanza fa partire un tiro verso la porta; Terracciano è ben posizionato e para, mettendo in angolo.

All’85’ Mischia in area ma al direttore non interessano le proteste dell’Udinese, non sarà rigore. Al 95′ Goal annullato a Success per fuorigioco, l’arbitro richiamato dal VAR per controllare conferma il fuorigioco. Dopo 6 minuti di recupero la partita termina con la vittoria dei padroni di casa.

A cura di Antonio Pisciotta