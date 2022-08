SERIE A – Empoli-Verona: i padroni di casa fanno la partita, ma gli ospiti acciuffano il pareggio

SERIE A – Empoli-Verona, partita delle 18.30, giocata allo Stadio Carlo Castellani di Empoli.

PRIMO TEMPO

Partita cominciata con un fallo dei difensori del Verona. Ci prova l’Empoli sfruttando i cross ma la difesa del Verona è attenta e respinge ed intercetta le varie incursioni. Primo giallo al 10′ per Faraoni del Verona, giallo giusto. E’ l’Empoli a fare la partita ma la difesa avversaria riesce a spazzare senza problemi. Al 19′ minuto si fa vedere un timido Verona con Lazovic che crossa in area, ma Vicario si impossessa del pallone. Al 23′ Baldanzi dell’Empoli effettua una buona accelerazione con la palla al piede, ma il suo tiro dal limite dell’area esce di polo largo. GOAL!!! Pochi minuti, ed al 26‘ bello scambio tra Sam Lammers e Baldanzi con quest’ultimo che si ritrova lo specchio della porta spalancato e segna il vantaggio. Al 34′ Baldanzi chiede l’intervento dello staff medico per un fallo subito. La partita và verso il finire del primo tempo con 8 tiri a 1 per l’Empoli; dopo 2 minuti di recupero finisce la prima frazione, con polemica per un atterramento di Satriano, ma l’arbitro non ne vuole sapere.

SECONDO TEMPO

Iniziano i primi cambi per il Verona per cambiare ritmo a questa partita.Al 57′ è ancora l’Empoli a fare la partita con un corner, che la difesa riesce a liberare bene l’area.Al 64′ ancora alcuni cambi da ambo i lati. E partita spezzettata al 66′ con dei cartellini gialli per il Verona che subisce molto l’Empoli. Ma al 69′ Kallon riceve un passaggio e senza esitare spara una botta imparabile che si infila all’angolino basso di destra. E’ ancora Kallon all’81’ che prova a servire un suo compagno ma un difensore con grande calma riesce a liberare. Dopo 4 minuti di recupero la partita termina sul finale di 1a1

A cura di Antonio Pisciotta