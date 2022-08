Rebus trequarti per Spalletti, Raspadori in vantaggio su Zielinski!

Raspadori in rampa di lancio per la sfida contro il Lecce. Il suo inserimento dal primo minuto significherà partire con il 4-2-3-1, modulo modificato dal tecnico a Firenze rispetto al 4-3-3 iniziale proprio al momento del suo ingresso in campo: Raspadori tra le linee e che agisce centralmente alle spalle di Osimhen, il nigeriano che da prima punta sta assicurando sia la profondità che la partecipazione alla manovra. Il candidato ad uscire dovrebbe essere Zielinski con Lobotka e Anguissa centrali di centrocampo. Elmas invece potrebbe partire tra i tre in attacco al posto di Kvaratskhelia, stesso discorso per Politano al posto di Lozano. Comincerà dalla panchina Ndombele che ha giocato l’ultimo spezzone di gara contro la Fiorentina.