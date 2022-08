PRIMAVERA 1 – Napoli-Sassuolo 2-3, azzurrini beffati nei minuti di recupero

Questa mattina allo stadio “G. Piccolo” di Cercola, il Napoli Primavera di mister Frustalupi ha affrontato il Sassuolo per cercare conferme dopo il successo contro il Cesena. I neroverdi di Bigica sbloccano la gara con il diagonale vincente da parte di Pierangolo. Gli azzurrini pareggiano con uno splendido pallonetto da parte di Spavone. Ad inizio ripresa gli ospiti tornano avanti su calcio di rigore, nonostante la respinta di Boffelli su Casolari, mette in rete Abubakar. I partenopei però non si arrendono e pareggiano con Gioielli, che ribadisce in gol l’azione nata da Marranzino-Iaccarino. Nel finale Boffelli salva sul pallonetto dai 40 metri di Loeffen, ma nulla può nel recupero sul colpo di testa di Russo. Il Napoli non conferma il successo del turno scorso e dovrà lavorare sulla fase difensiva, prossimo turno sarà la trasferta a Frosinone.

Marcatori: 17′ Pieragnolo (S), 33′ Spavone (N), 48′ Abubakar (S), 66′ Gioielli (N), 90’+3 Flavio Russo (S)

Napoli 3-4-3: Boffelli; Barba [C], Nosegbe, Obaretin; Marchisano (dal 6′ Lamine; dal 76′ Giannini), Gioielli, Iaccarino (dal 76′ Lettera), Acampa; Spavone, Pesce (dal 63′ Sahli), Marranzino (dal 76′ Lorenzo Russo). A disposizione: Turi, Lorusso De Pasquale, Boni, D’Avino, Mazzone. Allenatore: Nicolò Frustalupi

Sassuolo 4-3-3: Zacchi; Martini (dal 46′ Cinquegrano), Loeffen, Miranda (dal 74′ Cannavaro), Pieragnolo; Abubakar, Casolari [C], Kumi (dall’87’ Moriano); Bruno, Baldari (dal 63′ Flavio Russo), Leone (dal 46′ Sasanelli). A disposizione: Theiner, Lolli, Zafferri, Foresta, Mandrelli, Zaknic. Allenatore: Emiliano Bigica

Ammoniti: 42′ Loeffen (S), 44′ Gioielli (N), 48′ Acampa (N)

Assistente 1: signor Marco Colalanni della sezione di Bari

Assistente 2: signor Vincenzo Abbinante della sezione di Bari

