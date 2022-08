Napoli-Navas, si tenterà il colpo last-minute

Il Napoli, pur sapendo che sarà semplice spettatore della vicenda, non ha rinunciato a Keylor Navas. Il portiere costaricense è stato convocato per la trasferta sul campo del Troyes, non buoni segnali per il club azzurro. Secondo le pagine del Corriere dello Sport, l’estremo difensore sudamericano non vuole rinunciare ai 9 milioni, almeno un anno del suo stipendio, condizione per vestire la maglia dei partenopei ed andare via da Parigi. Il Napoli d’altro canto vorrebbe chiudere col botto una sessione di mercato dove ha completato i reparti. La sensazione è che si proverà fino all’ultimo l’acquisto di Navas, perciò si giocherà sul filo del gong, altrimenti resterà Meret e non si esclude che possa rinnovare fino al 2027.

La Redazione