Napoli/Lecce: Spalletti cala subito Raspadori (Le probabili formazioni)

Spalletti sta valutando i recuperi rispetto alla gara di domenica sera e continuerà a farlo stamattina a Castel Volturno nell’ultima sgambatura in vista del match di stasera al Maradona: niente ritiro ieri per gli azzurri che si ritroveranno direttamente questa mattina al centro sportivo in vista poi dell’impegno contro il Lecce. Previsti stasera 40mila spettatori; via alle 20,45. In rampa di lancio c’è Raspadori, schierato da Spalletti nel secondo tempo contro i viola e tra i più brillanti e pericolosi contro la Fiorentina. Il suo inserimento dal primo minuto significherà partire con il 4-2-3-1, modulo modificato dal tecnico a Firenze rispetto al 4-3-3 iniziale proprio al momento del suo ingresso in campo.

Fonte e grafico Il Mattino