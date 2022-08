Mertens lascia a Raspadori il suo posto in campo

La prima scelta in vista della partita in programma alle 20.45: con il Lecce dovrebbe sfilare dal primo minuto Raspadori, l’investimento più ricco del mercato tinto d’azzurro nonché il più voluto e inseguito. Da tutti. Spalletti in testa, convinto legittimamente che il suo inserimento nella rosa avrebbe offerto soluzioni e opportunità tecniche e tattiche altrimenti non in dote. Jack ha preso numericamente il posto di Mertens, assumendone in un certo senso anche la funzione da uomo in appoggio alla punta, ma va da sé che Dries ha la sua storia – il suo mito – e lui è un capitolo tutto da scrivere e da scoprire. Sulla base di una serie di elementi già acquisiti: ha talento, velocità, colpi, numeri, brillantezza, tiro. È di stoffa pregiata. Fonte: CdS