Marco Baroni (all. Lecce): “Giocare al “Maradona” sarà un onore. Dovremo essere perfetti”

Il Lecce questa sera affronterà al “Maradona” il Napoli, al momento al terzo posto, dopo le sfide di ieri sera, ma con l’occasione di tornare al primo posto. Il tecnico dei salentini, Marco Baroni, ex del match, potrebbe puntare su Pezzella dal primo minuto e in attacco spazio a Banda e Di Francesco sugli esterni. Ecco le parole del mister ieri in conferenza stampa. «Quello di Napoli rappresenta il momento più bello della mia carriera, avendo vissuto con campioni e compagni straordinari che hanno fatto sentire campione anche me. Quella città sa apprezzare e ha grande passionalità. Ma non mi guardo mai indietro. Ora ci torno da avversario, sapendo che andremo a giocare in uno stadio incredibile contro un avversario che non ha nulla da invidiare a Inter, Milan e le altre e dispone di un attacco fortissimo. Ci sono quindi tutte le premesse per disputare una gara di grande concentrazione, consapevoli che potrebbe non bastare anche il fatto di non sbagliare nulla. Però, ci dobbiamo provare ed i ragazzi devono sapere che giocare in quello stadio è un onore. Qualche avvicendamento ci sarà perché con l’Empoli abbiamo speso tanto. In ogni gara dobbiamo gettare il massimo delle energie, per cui valuterò le risorse fisiche ed eventuali acciacchi di ciascuno prima di decidere».

La Redazione