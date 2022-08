Ecco il calendario dello show. Prendete l’agenda, che sia quella cartacea vecchia maniera o quella dello smartphone, e appuntatevi tutte le tappe dello spettacolo del campionato per le prossime undici giornate. La Lega Serie A ha diramato ieri il cartellone dalla sesta alla sedicesima giornata. Arriviamo fino alla pausa di novembre, quando ci si fermerà per i Mondiali dopo il quindicesimo turno, ma sappiamo già anche con quale scansione temporale si riprenderà, il 4 gennaio 2023. «La programmazione delle gare, avviata da quest’anno con congruo anticipo, sul modello della Premier League, è apprezzata dai club – sottolinea il presidente della Lega, Lorenzo Casini -, perché permette di programmare al meglio l’attività sportiva e la vendita dei biglietti, ma soprattutto dai tifosi perché consente loro di sapere per tempo le date esatte in cui giocherà la loro squadra del cuore e di pianificare così anche la partecipazione allo stadio».



DA EVIDENZIARE. E allora la prima data clou da non perdere è il 6 novembre: una super domenica (anticipata da Atalanta-Napoli il 5) che prevederà all’ora dell’aperitivo il derby Roma-Lazio (ore 18, Dazn) e in prima serata Juve-Inter (ore 20.45, Dazn). Il tutto nel weekend che chiude la settimana in cui ci sarà l’ultimo turno della fase a gironi delle coppe europee. E chissà se Liverpool-Napoli, Bayern-Inter e Juve-Psg saranno ancora decisive per il passaggio agli ottavi… Emozioni forti, insomma. Scorrendo la successione oraria e televisiva del calendario, troviamo domenica 18 settembre Roma-Atalanta e, a seguire, Milan-Napoli. Inter-Roma sarà il piatto forte dell’ottava giornata, sabato 1 ottobre, che darà il via ad un mese praticamente senza tregua per le grandi, tra campionato ed Europa. Guardiamo, ad esempio, la sequenza del Milan campione d’Italia: Empoli- Chelsea- Juve- Chelsea- Verona- Monza- Dinamo Zagabria- Torino, più il Salisburgo il 2 novembre. L’Inter non è da meno: Roma- Barcellona- Sassuolo- Barcellona- Salernitana- Fiorentina- Viktoria Plzen- Sampdoria e Bayern l’1 novembre. Il 23 ottobre interessante domenica con Atalanta-Lazio e Roma-Napoli (11ª giornata). L’ultimo turno prima del Qatar, invece si chiude con un tris gustoso: Roma-Torino, Milan-Fiorentina e Juve-Lazio. Arrivederci, quindi, al 4 gennaio 2023 per la ripresa con un turno infrasettimanale che si chiuderà con un pirotecnico Inter-Napoli.

DATE. «Il calendario delle partite sarà diffuso periodicamente nel corso dell’anno, in giorni già stabiliti» ha ricordato Casini. Prossimo appuntamento, il 24 ottobre «in cui renderemo noti gli incontri per tutto il mese di gennaio e per la prima settimana di febbraio», ovvero dalla giornata 17 alla 21. Le tappe successive saranno: 10 novembre (22ª-29ª giornata); 21 marzo 2023 (30ª-34ª); 28 aprile (35ª-37ª) e 29 maggio per l’ultima tappa.

Fonte: CdS