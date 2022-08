Il caso Pogba, indaga anche la procura di Torino  

Il delicato caso Pogba arriva anche in Italia. L a p rocura di Torino ha aperto un fascicolo contro ignoti per estorsione aggravata ai suoi danni. È stato proprio Pogba a sporgere denuncia lo scorso 16 luglio: i fatti oggetto d’indagine si sarebbero tutti svolti in Francia ma il 14 luglio ci sarebbero state tre persone che lo avrebbero cercato alla Continassa. Ecco perché è stata avviata un’indagine per competenza territoriale , condotta dal procuratore capo Anna Maria Loreta.

Secondo AP, Paul Pogba avrebbe pagato 100 .000 euro a un gruppo organizzato ( compredente i l fratello Mathias) che stava cercando di estorcergli 13 milioni. Sempre media francesi hanno riferito che sarebbe stato minacciato da uomini armati e mascherati durante impegni con la Nazionale. La vicenda è di dominio pubblico dopo un messaggio social di Mathias riguardo potenziali «rivelazioni esplosive» sia su Paul che su Mbappé. Fonte: CdS