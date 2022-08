Ieri in allenamento un grosso dubbio per Spalletti

L’inserimento di uno tra Kvara e il collega macedone dal primo minuto è uno dei dubbi venuti fuori dalle prove tattiche andate in scena ieri al centro sportivo di Castel Volturno. Per la precisione: Spalletti ha shakerato la squadra, ha mischiato in tutti i reparti e analizzato varie soluzioni: Juan Jesus al fianco di Rrahmani; Olivera ed Elmas nella catena di sinistra; Ndombele a centrocampo. Riflessioni in atto, sbilanciarsi è pericoloso, ma la certezza è che il signor Luciano è orientato a cambiare più di qualcosa considerando che dietro l’angolo c’è una serie di impegni ravvicinati lunga e delicata. In campionato e in Champions: non è un caso, tra l’altro, che dopo la trasferta di Firenze e il rientro posticipato a lunedì, ieri sia stato annullato il classico ritiro pre-partita. Squadra a casa per la notte e appuntamento per colazione, e per la rifinitura dei calci piazzati, in sede.

Fonte: CdS