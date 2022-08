(Grafico form.) Napoli/Lecce, debutto di Ndombele. Attacco rapido per la squadra salentina

Dopo il buon impatto con la Fiorentina, insomma, oggi dovrebbe esibirsi dal primo minuto: alle spalle di Osimhen nel 4-2-3-1, modulo di riferimento della stagione precedente che però nelle prime tre del campionato è stato utilizzato soltanto in corsa, partendo dal 4-3-3. Raspadori, per la precisione, dovrebbe prendere il posto di Zielinski, finora sempre titolare e sistematicamente mezzala sinistra. Un regno che Piotr sente più naturale, più suo. Il cambio tattico e il cambio in attacco non dovrebbero essere le sole novità, anzi: anche Politano è candidato a giocare dall’inizio al posto di Lozano nella casella destra del tris di trequarti. Con un dubbio a sinistra: Kvaratskhelia è in ballottaggio con Elmas.

Fonte: CdS

