Gazzetta – La pista Navas non è tramontata, forse c’è uno spiraglio

Ormai il mercato calcistico estivo sta per chiudere i battenti, ma per il Napoli resta ancora una trattativa da portare a termine, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “Il nome non è certo un segreto: Keylor Navas. Nelle ultime ore emerge un pizzico di ottimismo sullo sviluppo della situazione. Rimane il problema del distacco con il Paris Saint-Germain e della buonuscita che il portiere costaricano pretende, avendo un contratto fino al 2024 da 9 milioni di euro netti all’anno. Un braccio di ferro che il giocatore insieme al suo agente Jorge Mendes porta avanti da diverse settimane ma senza che la situazione si sia sbloccata”.