Fatti di Firenze. Daspo due anni, in Inghilterra è Daspo a vita. Parla Ulivieri

Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, è molto duro sui fatti accaduti a Firenze durante la partita Fiorentina-Napoli: «Se venisse confermato un ruolo di questo tipo e davvero il signore risultasse tesserato come tecnico, sarebbe giusto che anche la Figc intervenga con una squalifica». Sono due le persone identificate, almeno per il momento. Rischiano il Daspo di due anni. Ma senza obbligo di firma. Poi anche la Fiorentina potrebbe intervenire allungando il divieto di accesso al proprio stadio. In Inghilterra, per episodi simili, i club non fanno più tornare i propri tifosi. Ma siamo in Italia. Fonte: Il Mattino