Fabian al Psg, le prime parole lasciano perplessi: «Ora sono in un top club»

Prime parole da giocatore del Psg per Fabian Ruiz, ormai ex calciatore del Napoli già approdato in Ligue 1. «Sono felice di unirmi al Paris Saint-Germain. È fantastico per me iniziare questa nuova fase della mia carriera e sono orgoglioso di entrare a far parte di uno dei migliori club d’Europa con i migliori giocatori del mondo. È una sfida davvero entusiasmante» le parole ai canali ufficiali francesi.

La Redazione