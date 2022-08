DIRETTA LIVE SERIE A – Napoli-Lecce – I Capitani

Premere f5 per gli aggiornamenti

I due capitani. Per il Napoli, Di Lorenzo. Per il Lecce, Hjulmand

20,08 – Ingresso, tra i fischi, del Lecce per il riscaldamento.

20,02 – Ingresso del Napoli per il riscaldamento

20,00 – Entrano i portieri di Napoli e Lecce

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Kim, Ostigard, Olivera; Anguissa, Ndombele; Politano, Raspadori, Elmas; Osimhen. All.: Luciano Spalletti.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Pezzella; Helgason, Hjulmand, Askildsen; Banda, Colombo, Di Francesco.. All.: Marco Baroni.

Maglia rossa per il Lecce

I NOSTRI 11: Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Minjae, Olivera, Anguissa, Ndombele, Politano, Raspadori, Elmas, Osimhen.

Arbitro: Marcenario; Ass1: Lo Cicero; Ass2: Palermo; IV: Doveri; VAR: Abisso; AVAR: Galetto

Questa sera allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 20,45, il Napoli sfiderà il Lecce per la quarta giornata di campionato. Gli azzurri dovranno fare a meno di Demme e di Ounas, però c’è la voglia di proseguire il buon momento, anche se reduci dal pari di Firenze. I salentini invece hanno un punto in classifica, anche se sul piano del gioco hanno mostrato aspetti interessanti. In dubbio per la squadra pugliese: Cetin, Dermaku e Voelkerling e Boccolini. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco