CALCIO FEMMINILE – S. Cantore: “Il Mondiale? Motivo per il quale ci alleniamo tutti i giorni”

L’Italia del c.t. Milena Bertolini continua la preparazione in vista della doppia sfida contro la Moldova il 2 Settembre e il 6 contro la Romania. Le azzurre con un doppio successo sarà certa della qualificazione ai prossimi mondiali in Australia-Nuova Zelanda. Problemi fisici per Durante, al suo posto il portiere della Juventus Women Aprile. Ai microfoni di Rai Sport l’attaccante Sofia Cantore. “Stiamo cercando di accantonare la delusione per l’Europeo e di ritrovare quell’entusiasmo che ha sempre contraddistinto questo gruppo. Vogliamo partecipare alla fase finale della Coppa del Mondo, perché essere presenti in una grande competizione è il motivo per cui lavoriamo tutti i giorni. Il mio sogno più grande? Vincere qualcosa con la maglia azzurra addosso”.

Portieri: Roberta Aprile (Juventus), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Angelica Soffia (Milan), Alice Tortelli (Fiorentina);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Agnese Bonfantini (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (Milan).

Il programma

Mercoledì 31 agosto

Ore 10.00 Allenamento

Ore 16.30 Partenza volo per Chisinau (fuso orario +1)

Giovedì 1° settembre

Ore 18.30 l.t. Allenamento Ufficiale MD-1

Venerdì 2 settembre

Ore 18.30 l.t. Gara MOLDOVA-ITALIA

Sabato 3 settembre

Ore 10.00 l.t. Partenza volo per Bologna e trasferimento a Ferrara

Ore 17.00 Allenamento

Domenica 4 settembre

Ore 17.00 Allenamento

Lunedì 5 settembre

Ore 16.00 Conferenza Stampa

Ore 17.00 Allenamento Ufficiale MD-1

Martedì 6 settembre

Ore 18.30 Gara ITALIA-ROMANIA

Al termine scioglimento della comitiva

Fonte: figc.it