Vives (Ex Lecce): “Tifo Napoli sin da piccolo, ma ho il Lecce nel cuore”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, con Alessandro Montano e Giovanni Annunziata, è intervenuto Giuseppe Vives, ex Lecce: “La Juventus con Paredes ha preso un giocatore molto forte, si è rinforzato davvero tanto come gruppo. Il Napoli invece ha perso Fabian Ruiz che era una certezza. E bisognerà aspettare e vedere che tipo di impatto avrà Ndombele, che è arrivato al suo posto. Zielinski e il 4-3-3? È un modulo dove può esaltarsi, deve solo trovare la giusta continuità. Se trova quella, diventa un top in Europa ed un leader del Napoli. Contro la Fiorentina il Napoli ha dimostrato di soffrire la marcatura a tutto campo di Lobotka. Sono sicuro che Spalletti abbia già ideato un’alternativa di gioco per sopperire a questa contromossa. Certe gare servono anche a queste. Napoli-Lecce, per chi tiferò? Sono tifoso azzurro sin da piccolo, ma il Lecce avrà sempre un posto di rilievo nel mio cuore. Hjulmand? Se dimostra le sue potenzialità, può tranquillamente arrivare in una squadra di spessore e dal livello superiore. Scudetto al Napoli o salvezza al Lecce, chi ha più chances? Lo Scudetto al Napoli ci può stare, sarà una battaglia fino alla fine. Me lo auguro davvero. Spalletti ha tutte le carte in regola”.