Francesco Calzona, ex collaboratore e allenatore in seconda del Napoli, dopo aver abbandonato l’equipe di Luciano Spalletti, ha trovato l’accordo per diventare il nuovo commissario tecnico della Slovacchia. Lì ritroverà Lobotka e Marek Hamsik con l’obiettivo di qualificarsi ad Euro 2024. Contratto fino al 31 Dicembre 2023, con prolungamento in caso di qualificazione al prossimo europeo.