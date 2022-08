UFFICIALE – Fabian Ruiz è un nuovo giocatore del Paris Saint Germain

Ora è ufficiale, il centrocampista, ormai ex Napoli, Fabian Ruiz, è un nuovo giocatore del Paris Saint Germain, come comunica lo stesso club francese. Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare la firma di Fabian Ruiz con un contratto quinquennale, legando il centrocampista della nazionale spagnola al club parigino fino al 30 giugno 2027.

Paris Saint-Germain are delighted to announce the signing of Fabian Ruiz on a five-year deal, tying the Spain international midfielder to the Parisian club until 30 June 2027. ⬇️❤️💙https://t.co/mLazIVlZYB

