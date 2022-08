SERIE A – Sassuolo-Milan 0-0, rossoneri opachi, salvati da Maignan

Questo pomeriggio a Reggio Emilia al “Mapei Stadium” si è giocata la sfida tra il Sassuolo e il Milan, valevole per la quarta giornata di campionato. I rossoneri cercano la via della rete con Leao, ma la mira è imprecisa. I neroverdi però hanno l’occasione per passare in vantaggio su calcio di rigore, penalty concesso dal VAR. Maignan però neutralizza dal dischetto il tiro di Berardi. Per il capitano della squadra di Dionisi è una serata completamente negativa, visto che ad inizio ripresa esce per problemi fisici, si teme qualcosa di serio. Per il resto poco da segnalare, nonostante che Pioli mandi in campo De Kaetelaer, ma non incide come contro il Bologna.

SASSUOLO-MILAN 0-0

Reti:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi (68′ Harroui ), Maxime Lopez, Thorstvedt (68′ Henrique); Berardi (52′ Defrel), Pinamonti (82′ Alvarez), Kyriakopoulos (82′ Marchizza).

A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Matheus Henrique, Harroui, Alvarez, Obiang, Ceide, D’Andrea, Ruan, Defrel.

Allenatore: Alessio Dionisi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer (82′ Kalulu), Tomori, Theo Hernandez; Pobega (56′ Tonali), Bennacer; Saelemaekers (56′ Messias), Brahim Diaz (56′ De Ketelaere), Leao; Giroud (73′ Adli).

A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Ballo-Tourè, Adli, Tonali, Bakayoko, Kalulu, Messias, Gabbia, De Ketelaere.

Allenatore: Stefano Pioli.

Arbitro: Sig. Ayroldi di Molfetta.

Assistenti: Sig. Tolfo di Pordenone e Sig. Rocca di Catanzaro.

IV Uomo: Sig. Rapuano di Rimini.

VAR: Sig. Banti di Livorno e Sig. Bindoni di Venezia.

Ammoniti: 26′ Hernandez (M); 43′ Saelemakers (M); 63′ Frattesi (S), 72′ Lopez (S), 76′ Ferrari (S), 85′ Defrel (S)

Espulsi:

Note: al ‘ 20’ Berardi sbaglia un rigore.

A cura di Alessandro Sacco