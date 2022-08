SERIE A – Inter-Cremonese 3-1, i nerazzurri si rialzano dopo la sconfitta con la Lazio, il tabellino

L’Inter ha affrontato questa sera la Cremonese per la quarta giornata di campionato di Serie A, vincendo e raggiungendo la cima della classifica. Un’Inter convincente batte 3-1 la Cremonese grazie alle reti di Correa e Barella nel primo tempo e al tris di Lautaro Martinez nella ripresa. Nerazzurri che si rialzano dopo la sconfitta di Roma contro la Lazio e scavalcano il Milan in classifica a pochi giorni dal derby di Milano. Buona anche la prova della Cremonese che, nonostante il risultato, ha ben figurato a San Siro il gol nel finale è di Okereke. Stroppa e i suoi restano comunque a zero punti in classifica. Sky Sport

INTER-CREMONESE 3-1, IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco (27′ st D’Ambrosio); Dumfries (34′ st Bellanova), Barella, Brozovic (27′ st Asllani), Calhanoglu, Darmian (34′ st Gosens); Dzeko, Correa (10′ st Lautaro). A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 5 Gagliardini, 8 Gosens, 10 Lautaro, 12 Bellanova, 14 Asllani, 16 Salcedo, 22 Mkhitaryan, 33 D’Ambrosio, 42 Agoumé, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa, 95 Bastoni. Allenatore: S. Inzaghi.

CREMONESE (3-5-2): Radu; Aiwu (36′ st Castagnetti), Bianchetti, Lochoshvili (22′ st Vasquez); Ghiglione, Ascacibar (1′ st Zanimacchia), Pickel, Escalante, Quagliata (22′ st Valeri); Dessers (22′ st Di Carmine), Okereke. A disposizione: 13 Saro, 45 Sarr, 3 Valeri, 5 Vasquez, 7 Baez, 9 Ciofani, 10 Buonaiuto, 11 Di Carmine, 17 Sernicola, 19 Castagnetti, 20 Afena-Gyan, 21 Chiriches, 62 Milanese, 74 Tsadjout, 98 Zanimacchia. Allenatore: Alvini.

ARBITRO: Fourneau di Roma1.

MARCATORI: 12′ pt Correa (I), 38′ pt Barella (I), 31′ st Lautaro Martinez (I), 45′ st Okereke (C)

NOTE: Ammoniti: Dessers, Aiwu, Vasquez (C); Recupero: 1′ pt, 3′ st