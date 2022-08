Salvione, CdS: “Voto al calciomercato attuale del Napoli? Positivo”

Pasquale Salvione, direttore della versione digitale del Corriere dello Sport, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Chi vincerà il campionato? “Bisogna attendere e comprendere le risposte delle big agli impegni più rilevanti. È necessario fare i conti con le altre squadre italiane. Ci sono frequenti difficoltà, gli scontri diretti potrebbero essere determinanti, ma manca ancora la continuità in una stagione davvero particolare”. Ronaldo e Navas possibili nuovi colpi del Napoli? “Sono molto alte le possibilità di vedere Fabian al Psg e Navas al Napoli. Manca ancora l’accordo tra i parigini e il costaricano per il suo addio. Non si vive, tuttavia, questa situazione con ansia. Per quanto concerne l’affare Ronaldo, si tratta di un disegno di Mendes difficile da pensare e realizzare. Lo United dovrebbe sborsare una quantità sproposita di denaro; ci sono poche chances di vedere il portoghese con la maglia azzurra, anche se non bisogna escludere nulla”.

Voto al calciomercato attuale del Napoli? “Credo che debba essere attribuito sicuramente un voto positivo. È ripartito un ciclo, il club ha posto le fondamenta per il futuro. La rosa potrebbe essere completata dall’arrivo di Keylor Navas, soprattutto dal punto di vista dell’esperienza. È un campione, ha una grande personalità ed una straordinaria temperanza”.