PRIMAVERA 1 – La Roma si riscatta, primo successo in campionato per il Milan

Questo pomeriggio si sono giocate le gare valevoli per la terza giornata del campionato Primavera 1. E’ arrivato il primo successo per il Milan di Ignazio Abate 5-1 contro il Cesena. La Roma si riscatta e vince per 1-4 contro l’Atalanta. Pari tra Cagliari e Fiorentina 1-1 e netta vittoria per 2-5 contro l’Empoli.

Risultati Primavera 1

Cagliari-Fiorentina 1-1

Milan-Cesena 5-1

Atalanta-Roma 1-4

Empoli-Juventus 2-5

A cura di Alessandro Sacco