Per Cr7 a Napoli ci sono le condizioni di De Laurentiis

Ronaldo-Napoli. Giovedì sarà tutto finito, sarà mercato chiuso, ma fino a quando potrà Mendes lavorerà per convincere Cristiano ad accettare il Napoli. Disperatamente. A prescindere da Osimhen: lo United ha infatti investito 100 milioni di euro per il brasiliano Antony e nonostante l’enorme stima nei confronti di Victor non ha mai presentato la famosa offerta da 130 milioni attesa da De Laurentiis. Va da sé che la grande suggestione di fine estate sembrerebbe destinata a restare a tale, insomma, ma l’agente portoghese non si arrende: Cristiano ambisce a vivere la Champions da protagonista ma le porte di Bayern, Chelsea, Psg, Real, Barça, Inter, Juve e Milan sono rimaste sempre chiuse; e così l’unica semiaperta è quella del Napoli.

Ma soltanto alle condizioni di DeLa: con la copertura quasi totale del suo ingaggio da 24 milioni di euro.

O giù di lì: in Inghilterra, infatti, raccontano che i Red Devils hanno inserito una clausola nei contratti dei propri giocatori in virtù della quale, senza Champions, ognuno di loro avrebbe dovuto rinunciare al 25 percento dello stipendio. Cose di casa inglese. Fonte: CdS