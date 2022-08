Non solo offese per Spalletti, anche un tentativo di violenza fisica!

La caccia all’incivile che domenica sera ha offeso Spalletti rischiando di colpirlo con uno schiaffo in pieno volto è ufficialmente aperta. Ma a fare le spese di quella che, al fischio finale di Fiorentina-Napoli, si è trasformata in una rissa (per fortuna solo verbale) potrebbe essere più di un tifoso, visto che da ieri le telecamere della sala GOS dello stadio Franchi hanno trasmesso alla Digos e alla Questura di Firenze tutte le immagini per capire la dinamica dei fatti che poi, nel post-gara, hanno portato il tecnico a denunciare l’accaduto. Non solo, dunque, le offese ricevute durante la partita ma anche la ricerca del contatto fisico da parte di uno spettatore seduto nel parterre di tribuna centrale più un’altra persona che, spostata più a sinistra, ha tentato di colpire Spalletti con una bottiglietta.