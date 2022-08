In 40mila per Napoli-Lecce, per la gara con il Liverpool ecco da quando sarà possibile l’acquisto

Va a gonfie vele la vendita dei biglietti per la gara di domani sera tra Napoli e Lecce in programma alle 20,45: non è difficile immaginare che si possa arrivare a sfiorare quota 40mila presenze, molte di più della gara con il Monza. Sono queste anche le ultime ore per poter sottoscrivere l’abbonamento al club azzurro: il tagliando può essere acquistato attraverso i canali tradizionali. Sono stati quasi 7.500, fino ad adesso coloro che hanno comprato la tessera. Intanto, sarà giovedì il giorno in cui inizierà la vendita per la gara con il Champions con il Liverpool gara che sarà trasmessa su Prime Video.

Fonte: Il Mattino