Giacomo Raspadori ha esordito col Napoli domenica sera al Franchi contro la Fiorentina, e si può dire che ha già dato modo di farsi apprezzare.

4-3-3, 4-2-3-1: i moduli della felicità. Lo sa bene Luciano Spalletti che da domenica sera ha per la prima volta in stagione messo in discussione il modulo sul quale aveva costruito l’intera preparazione estiva. Colpa – o meglio, merito – dell’arrivo a Napoli di Giacomo Raspadori. L’attaccante ex Sassuolo, infatti, ha ereditato a tutti gli effetti lo scettro che era di Dries Mertens. Dovrà adattarsi al nuovo sistema di gioco e renderlo sempre più suo giocando alle spalle di Osimhen e trovando spazio nelle praterie lasciate dagli strappi del nigeriano.

NUMERI MOBILI