Ieri due elementi hanno fatto chiarezza sul momento dell’ “affare” del secolo

La suggestione Cristiano Ronaldo al Napoli e Victor Osimhen al Manchester United è appesa all’ultimo filo. Due, gli elementi che ieri hanno spazzato via come un temporale estivo l’idea di agosto di Jorge Mendes, storico agente di CR7 che in questi mesi lo ha proposto in giro per il Continente vecchio collezionando una lunga serie di rifiuti: l’acquisto firmato dall’United per 100 milioni di euro di Antony dall’Ajax; il rifiuto di Cristiano in persona per ragioni prettamente sportive, di prospettive e ambizioni Champions: lui ritiene che il club azzurro non abbia molte chance di fare strada in Europa oltre il primo turno e tra l’altro è ancora animato dalla speranza di andare al Chelsea nonostante il muro di Tuchel. Due lati di un triangolo che si aggiungono alla base troppo spesso sottovalutata della volontà di Osimhen – coinvolto nell’operazione mai nata e soltanto immaginata da Mendes – raccontata venerdì via Twitter dal suo manager, Roberto Calenda: «Vuole giocare con il suo Napoli la Champions conquistata sul campo con orgoglio insieme a mister e compagni». Il fatto, però, è che mister Jorge continua a insistere con Ronaldo: le chance di tingere di Blue la sua vita sono davvero ridotte e così lui farà di tutto per convincerlo a optare per l’azzurro. Fino all’ultimo istante utile.

Fonte: CdS