Galletti, giorn.: “Navas? Non c’è l’accordo sulla buonuscita offerta dal Psg”

Rudy Galletti, giornalista ed estro di mercato, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” aulle frequenze di 1 Station Radio.

Navas-Napoli, come procede la trattativa? “Non c’è l’accordo sulla buonuscita offerta dal Psg. Attualmente l’affare è bloccato, persiste la stessa situazione da settimane. Il costaricano non vorrebbe rinunciare ai soldi dei francesi, probabilmente Navas non arriverà. Ci sono congetture che possono diventare realtà che invece non esistono: per questo motivo sono emerse notizie le quali volevano anticipare l’arrivo del portiere al Napoli, che poi non è avvenuto”. E Fabian-Psg? “Fabian dovrebbe firmare presto per il Psg. L’esito dell’affare dovrebbe sbloccare anche l’operazione Paredes-Juve. Da parte dei parigini e dei bianconeri c’è la volontà che si concluda la trattativa, anche se il nemico principale ora è il tempo. Ounas, invece, saluterà difficilmente il Napoli e cambierà casacca, siamo alle battute finali del mercato”. Quale sarà il futuro di Ronaldo? “Non c’è mai stata una reale trattativa. Mendes ha chiacchierato con il Napoli, a partire da quel momento sono emerse tante fantasie. Lo United è realmente interessato ad Osimhen, ma non è propenso a sborsare una cifra sproposita per il calciatore. CR7 non è contento a Manchester, ha giocato poco in questo avvio di stagione. Probabilmente, però, il suo sogno di giocare ancora la Champions non si concretizzerà”. Quali colpi si prospettano per le squadre italiane? “Il Milan sta chiudendo Vranckx del Wolfsburg ed ha già ingaggiato Thiaw; la Juve, invece, sembra essere ad un passo da Paredes. All’estero ci sono alcune trattative in corso: Aubameyag tornerà probabilmente in Premier al Chelsea e Cavani ha firmato ufficialmente per il Valencia”.