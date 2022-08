[Formazioni] Napoli/Lecce, poco turnover Spalletti. Modulo spregiudicato per Baroni

Domani sera allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio ore 20,45, il Napoli affronterà il Lecce per la quarta giornata di campionato. In vista della sfida contro i salentini, mister Spalletti potrebbe effettuare pochi cambi di formazione, ma ci sarebbe il debutto del 4-2-3-1. In difesa spazio a Juan Jesus al posto di Kim. Sulla linea a tre dell’attacco spazio a Politano e al debutto casalingo di Raspadori, con Kvaratskeila a sinistra e Osimhen come centravanti. Per gli ospiti dell’ex Marco Baroni, il modulo sarà 4-3-3 con Banda e Streffezza ai lati della punta Caesay. In panchina i neo acquisti Umtiti e Pezzella.

Fonte: CdS