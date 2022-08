Fiorentina multata di 15mila euro e caccia al tifoso per il DASPO!

Gli investigatori stanno esaminando filmati e raccogliendo più testimonianze possibile per valutare il comportamento dell’uomo immortalato in primo piano dalle telecamere, che rischia il Daspo. Riguardo alle offese riversate verso la panchina ospite durante l’incontro sarà poi la Fiorentina a dover valutare eventuali violazioni del regolamento dello stadio, che vieta di rivolgere insulti o provocare giocatori, arbitro e allenatori. Nel frattempo, il giudice sportivo ha multato il club viola con un’ammenda di 15mila euro per cori insultanti di matrice territoriale e religiosa. L’allerta in vista delle prossime partite al Franchi resta molto alta perché tra meno di una settimana sarà la volta del match contro la Juventus. L’obiettivo della società viola è quello di evitare fin d’ora che posano ripetersi scene come quelle viste con il Napoli. Il club, in previsione della sfida coi bianconeri, abbia già deciso di intensificare l’attività del personale di sicurezza nel settore dedicato ai tifosi della Fiorentina.